Стало известно, какой вкус будет у съедобной вакцины от гриппа
Эксперт Суворов объяснил особенности разработки съедобной вакцины от гриппа из Петербурга
Съедобная вакцина от гриппа, разработанная петербургскими учёными, основана на полезных кисломолочных бактериях, которые позволяют превратить препарат в продукт с лечебными свойствами. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
Учёный Суворов объяснил особенности разработки съедобной вакцины от гриппа из Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
На вкус лекарство будет напоминать простоквашу или ряженку, при этом с консистенцией специалисты ещё не определились. Суворов отметил, что наиболее оптимальный вид эксперты намерены подобрать во время клинических испытаний.
По словам члена-корреспондента РАН, процесс лечения начинается ещё во рту пациента и продолжается вплоть до перехода в тонкую кишку. На данный момент официальное название вакцины — мукозальная. Дело в том, что итоговый продукт будет защищать главные пути попадания инфекции в организм человека. Вопрос разработки препарата находится на международном уровне.
Ранее Лайф уже писал, что доклинические исследования капсулы против гриппа ведутся на лабораторных животных. Петербургские специалисты намерены провести полномасштабные испытания при выделении соответствующих средств.
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ТАСС / Елена Афонина