Стало известно, какой вкус будет у съедобной вакцины от гриппа

Съедобная вакцина от гриппа, разработанная петербургскими учёными, основана на полезных кисломолочных бактериях, которые позволяют превратить препарат в продукт с лечебными свойствами. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

Учёный Суворов объяснил особенности разработки съедобной вакцины от гриппа из Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На вкус лекарство будет напоминать простоквашу или ряженку, при этом с консистенцией специалисты ещё не определились. Суворов отметил, что наиболее оптимальный вид эксперты намерены подобрать во время клинических испытаний.

По словам члена-корреспондента РАН, процесс лечения начинается ещё во рту пациента и продолжается вплоть до перехода в тонкую кишку. На данный момент официальное название вакцины — мукозальная. Дело в том, что итоговый продукт будет защищать главные пути попадания инфекции в организм человека. Вопрос разработки препарата находится на международном уровне.