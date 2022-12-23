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23 декабря, 16:45

Названы обстоятельства ухода Галицкого из исполкома РФС

Глава РФС Дюков заявил, что Галицкий вышел из состава исполкома из-за болезни

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий действительно покинул состав исполкома Российского футбольного союза по состоянию здоровья. Эту информацию на пресс-конференции в пятницу подтвердил глава РФС Александр Дюков.

"Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Вы заметили, что в этом году он не принимал участие в исполкомах. Он сказал, что физически не может в них принимать участие и ему неэтично числиться", — прокомментировал он.

Напомним, что ещё в сентябре 2021 года бизнесмен и меценат рассказал о своей болезни в одном из шоу на YouTube. Галицкий с сожалением констатировал, что человек "не всегда является хозяином своей судьбы", однако конкретного диагноза так и не назвал.

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Футбольный функционер не принимает участие в заседаниях исполкома РФС довольно давно, однако летом "Краснодар" получил штраф в размере 200 тысяч рублей из-за появления владельца команды Сергея Галицкого в судейской после матча со "Спартаком".

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ТАСС / Валерий Матыцин

Алексей Берковиц

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