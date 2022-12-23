Мать сбитого депутатом мальчика объяснила, почему пошла на примирение сторон

Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, переехавший на автомобиле шестилетнего мальчика, обязался оплачивать поездки ребёнка в санатории. Об этом Лайфу рассказала мать пострадавшего Светлана Черноморова.

Мать ребёнка, которого на машине переехал депутат, прокомментировала завершение уголовного дела. Видео © Предоставлено Лайфу

"Я пошла на примирение сторон, так как он полностью удовлетворил моральный иск, заявленный мной. И я получила гарантийное письмо, в котором говорится о том, что все расходы, связанные с поездками в санатории, Мамонтов обязуется покрывать", — рассказала она.

Светлана отметила, что гарантийное письмо не имеет срока давности. По словам женщины, сейчас здоровью её сына ничего не угрожает, но врачи всё же рекомендуют ему ещё несколько раз посетить санаторий.