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23 декабря, 16:20

16-летний сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою в ММА

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли (Зелимхан) дебютировал в ММА, одержав победу в первом бою. Поединок состоялся в рамках юбилейного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat 150 (АСА 150) на "ЦСКА-арене" в Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места встречи.

16-летний сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою в ММА. Видео © LIFE

Соперником Эли стал ещё один дебютант ММА — Ислам Акбаров. В итоге Кадыров победил техническим нокаутом в первом раунде.

В главном бою турнира АСА 150 встретятся казахстанец Артём Резников и россиянин Андрей Кошкин.

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Зелимхан — второй сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По данным пресс-службы лиги, ранее юный боец выступал в боксёрских поединках.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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