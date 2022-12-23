16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли (Зелимхан) дебютировал в ММА, одержав победу в первом бою. Поединок состоялся в рамках юбилейного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat 150 (АСА 150) на "ЦСКА-арене" в Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места встречи.

16-летний сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою в ММА. Видео © LIFE

Соперником Эли стал ещё один дебютант ММА — Ислам Акбаров. В итоге Кадыров победил техническим нокаутом в первом раунде.

В главном бою турнира АСА 150 встретятся казахстанец Артём Резников и россиянин Андрей Кошкин.