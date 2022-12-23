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23 декабря, 16:07

На здании еврейской школы "Менахем" в Петербурге разместили большое изображение ханукии

<p>Огромная ханукия, которая появилась на здании еврейской школы "Менахем" в Петербурге. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-23/na-fasade-evreyskoy-shkoly-v-peterburge-poyavilas-ogromnaya-hanukiya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Огромная ханукия, которая появилась на здании еврейской школы "Менахем" в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник"

На фасаде еврейской школы "Менахем" в Санкт-Петербурге появилось изображение ханукии, которое, вероятно, стало самым большим символом праздника в городе. Его высота составляет 13 метров, а ширина — 26, трансляция осуществляется с помощью гобо-проектора. Создать такой арт-объект решила директор образовательного учреждения Анна Хачатурова.

"Возникла идея создать такой арт-объект для города, чтобы все проезжающие на него оглядывались. Ханука — это праздник света, мы всегда зажигаем ханукальные свечи внутри школы или на крыльце. Теперь возникло желание сделать что-то масштабное, для всех. Декабрь — самый тёмный месяц в году, а наш арт-объект осветит наш район", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Руководитель школы добавила, что таким способом хочет поделиться с петербуржцами светом, добром и чудом. Увидеть инсталляцию можно до 26 декабря.

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Никита Осипов

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