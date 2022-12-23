На здании еврейской школы "Менахем" в Петербурге разместили большое изображение ханукии
Огромная ханукия, которая появилась на здании еврейской школы "Менахем" в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
На фасаде еврейской школы "Менахем" в Санкт-Петербурге появилось изображение ханукии, которое, вероятно, стало самым большим символом праздника в городе. Его высота составляет 13 метров, а ширина — 26, трансляция осуществляется с помощью гобо-проектора. Создать такой арт-объект решила директор образовательного учреждения Анна Хачатурова.
"Возникла идея создать такой арт-объект для города, чтобы все проезжающие на него оглядывались. Ханука — это праздник света, мы всегда зажигаем ханукальные свечи внутри школы или на крыльце. Теперь возникло желание сделать что-то масштабное, для всех. Декабрь — самый тёмный месяц в году, а наш арт-объект осветит наш район", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".
Руководитель школы добавила, что таким способом хочет поделиться с петербуржцами светом, добром и чудом. Увидеть инсталляцию можно до 26 декабря.
Ранее Лайф писал, что главный раввин России Берл Лазар зажёг в Москве первую ханукальную свечу. Церемония прошла 18 декабря.