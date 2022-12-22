Путин поздравил Нетаньяху и всех израильтян с праздником Хануки

Президент России Владимир Путин поздравил главу победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с иудейским праздником Хануки. Телефонный разговор состоялся сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны также обсудили текущие вопросы двусторонней повестки и международной ситуации.

"Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся. Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки", — сказано в сообщении.