Путин поздравил Нетаньяху и всех израильтян с праздником Хануки
Президент России Владимир Путин и лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков / POOL © Wikipedia
Президент России Владимир Путин поздравил главу победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с иудейским праздником Хануки. Телефонный разговор состоялся сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны также обсудили текущие вопросы двусторонней повестки и международной ситуации.
"Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся. Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в ноябре на выборах в Кнессет 25-го созыва в Израиле блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство. ЦИК страны после завершения подсчёта голосов сообщила, что политическая сила набрала 64 мандата. Сегодня лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сформировал правительство.