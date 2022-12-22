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22 декабря, 09:51

Путин поздравил Нетаньяху и всех израильтян с праздником Хануки

<p>Президент России Владимир Путин и лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков / POOL © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Президент России Владимир Путин и лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков / POOL © Wikipedia

Президент России Владимир Путин поздравил главу победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с иудейским праздником Хануки. Телефонный разговор состоялся сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны также обсудили текущие вопросы двусторонней повестки и международной ситуации.

"Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся. Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что в ноябре на выборах в Кнессет 25-го созыва в Израиле блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство. ЦИК страны после завершения подсчёта голосов сообщила, что политическая сила набрала 64 мандата. Сегодня лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сформировал правительство.

Оксана Попова

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