Россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину артистами года
Опрос ВЦИОМ: Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими артистами 2022 года
Обложка © LIFE / Игорь Шиляев, © LIFE / Кристина Зайцева
Россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими артистами уходящего 2022 года, сообщает Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, Газманова лучшим певцом назвали 14% участников опроса. В тройку лучших также попали певец Shaman (Ярослав Дронов), за которого высказались 13% респондентов, и Николай Басков (9%). Помимо них в список вошли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Николай Расторгуев и Лев Лещенко. Примечательно, что Газманова куда чаще называли мужчины и представители старшей возрастной группы, тогда как женщины отдавали предпочтение Дронову.
Среди представительниц прекрасного пола лидером опроса стала Полина Гагарина, которую отметили 14% респондентов. Следом за ней расположились Алла Пугачёва (8%) и Валерия (7%). Чуть меньше набрали Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира.
Ранее Лайф рассказывал, что российский рэпер Macan назван артистом года по версии "VK Музыки".