Россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину артистами года

Так, Газманова лучшим певцом назвали 14% участников опроса. В тройку лучших также попали певец Shaman (Ярослав Дронов), за которого высказались 13% респондентов, и Николай Басков (9%). Помимо них в список вошли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Николай Расторгуев и Лев Лещенко. Примечательно, что Газманова куда чаще называли мужчины и представители старшей возрастной группы, тогда как женщины отдавали предпочтение Дронову.