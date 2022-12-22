Возгорание на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушено

Локальное возгорание, которое произошло на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", ликвидировано. Как рассказал ТАСС глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, в результате происшествия никто не пострадал, а очаг удалось потушить силами личного состава.

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода", — заявил он.

Рахманов также добавил, что все соответствующие пожарные системы сработали оперативно, благодаря чему никто не пострадал. Иного ущерба и повреждений нет, отметил он.