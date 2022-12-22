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22 декабря, 09:37

Возгорание на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушено

Глава ОСК Рахманов сообщил о локальном возгорании на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Локальное возгорание, которое произошло на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", ликвидировано. Как рассказал ТАСС глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, в результате происшествия никто не пострадал, а очаг удалось потушить силами личного состава.

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода", — заявил он.

Рахманов также добавил, что все соответствующие пожарные системы сработали оперативно, благодаря чему никто не пострадал. Иного ущерба и повреждений нет, отметил он.

На сухогрузе у побережья Турции вспыхнул пожар, пострадало около 16 человек

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Ранее Лайф писал о том, что на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области произошёл пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось только через несколько часов.

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Wikipedia

Оксана Попова

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