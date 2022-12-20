На сухогрузе у побережья Турции вспыхнул пожар, пострадало около 16 человек

Пожар начался на сухогрузе у побережья Турции в районе провинции Синоп. Как передаёт телеканал NTV, ссылающийся на местные власти, пострадало около 16 человек.

Ранее Лайф рассказывал, что перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. В момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым удалось спастись, они были подобраны находившимися рядом судами. После ЧП более десяти человек считаются пропавшими без вести.