Пасечник на встрече с Путиным попросил обеспечить шахтёрам ЛНР бронь от воинской службы
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить шахтёрам республики бронь от воинской службы. Об этом он заявил на встрече с главой государства.
"Для того чтобы люди пошли туда [на угледобывающие предприятия] работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить [их] "броней", чтобы не призывали шахтёров. Пока, во всяком случае, в подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики либо в Вооружённые силы Российской Федерации", — сказал Пасечник.
В ходе встречи Путин также заявил, что руководству ЛНР не станут навязывать решений по теме приватизации угольных предприятий. Глава государства заметил, что решения по судьбе шахт должны принять власти республики. Он призвал Пасечника сделать так, как тот считает нужным.
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