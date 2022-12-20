Путин на встрече с Пушилиным отметил острую ситуацию с безопасностью в Донецке

Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал ситуацию в Донецке острой и предложил обсудить усиливающиеся обстрелы города.

"Сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской Народной Республики. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учётом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", — сказал Путин.

Глава государства предложил начать разговор с проблем, которые касаются каждого жителя республики. А именно с обеспеченности жильём, водой, теплом, с уровня здравоохранения. После этого президент предложил перейти к вопросам безопасности.

Пушилин в свою очередь заметил, что власти республики предприняли очень много шагов по восстановлению водоснабжения в ДНР. Сейчас, добавил он, в крупных городах — Донецке, Макеевке, Горловке — вода подаётся раз в три дня на два часа.