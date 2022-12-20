Путин на встрече с Пушилиным отметил острую ситуацию с безопасностью в Донецке
Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал ситуацию в Донецке острой и предложил обсудить усиливающиеся обстрелы города.
"Сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской Народной Республики. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учётом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", — сказал Путин.
Глава государства предложил начать разговор с проблем, которые касаются каждого жителя республики. А именно с обеспеченности жильём, водой, теплом, с уровня здравоохранения. После этого президент предложил перейти к вопросам безопасности.
Пушилин в свою очередь заметил, что власти республики предприняли очень много шагов по восстановлению водоснабжения в ДНР. Сейчас, добавил он, в крупных городах — Донецке, Макеевке, Горловке — вода подаётся раз в три дня на два часа.
Также в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником Путин пообещал предоставить субсидии ЛНР на зарплаты шахтёрам. Кроме того, он отметил, что руководству ЛНР не станут навязывать решений по теме приватизации угольных предприятий. Глава государства добавил, что решения по судьбе шахт должны принять власти республики.