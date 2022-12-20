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20 декабря, 19:18

Макрон сообщил о передаче Украине систем ПВО Crotale

Макрон сообщил, что Франция поставила Украине ракетные установки и ПВО Crotale

Франция отправила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale ("Кроталь"), и в начале следующего года планирует поставить новую партию оружия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали", — сказал Макрон в интервью телеканалу "Эль-се-и", выдержки из которого приводит агентство AFP.

Макрон уточнил, что он вместе с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню обсуждает планы на новые поставки оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года. Среди них Киеву могут отправить самоходные артиллерийские установки Caesar ("Цезарь"), которые Париж хочет взять из тех, что были заказаны Данией. Количество установок Макрон не уточнил, отметив, что этот вопрос ещё на стадии согласования.

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А ранее Bloomberg сообщал, что американские запасы оружия уже истощаются из-за поставок "ненасытной" Украине. Это грозит неспособностью противостоять Китаю и Северной Корее в случае угрозы с их стороны, пишут обозреватели.

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shutterstock

Ирина Фальке

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