Синод УПЦ призвал Зеленского отказаться от войны против Бога
Синод УПЦ обратился к Зеленскому с призывом отказаться от войны против Бога
Использование киевскими властями против Украинской православной церкви тоталитарных методов может привести "к самоуничтожению" государства, говорится в обращении Синода УПЦ к президенту страны Владимиру Зеленскому. Священнослужители осудили методы, используемые против неугодных верующих.
"Это те методы, которые использовали богоборческие власти во времена советского тоталитаризма. Тогда были лишены человеческих прав, сосланы и убиты сотни тысяч священнослужителей, монахов и мирян, которых мы ныне чествуем как мучеников и героев", — говорится в опубликованном на сайте УПЦ документе.
В Синоде подчеркнули, что, несмотря на попытки украинских властей преодолеть советское прошлое, "подлинная декоммунизация должна состояться в сфере человеческого сознания".
"Ни в коем случае нельзя вести войну против Бога, потому что это путь к самоуничтожению", — сказано в воззвании к Зеленскому.
Служба безопасности Украины с ноября проводит рейды по объектам УПЦ. Так, обыски прошли в 14 храмах в Харьковской области, в храме УПЦ в Ивано-Франковске и у епископа Тернопольской епархии. Также обыски прошли в Киево-Печерской лавре. В СБУ это аргументировали поиском "ячейки Русского мира". По итогам следственных мероприятий силовики опубликовали чёрный список священников УПЦ и завели уголовные дела. Также появилась информация о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, но позже эти слухи опровергли. Позже СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" в храмах УПЦ в 8 регионах Украины, а также подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Офис президента Украины