Синод УПЦ призвал Зеленского отказаться от войны против Бога

Использование киевскими властями против Украинской православной церкви тоталитарных методов может привести "к самоуничтожению" государства, говорится в обращении Синода УПЦ к президенту страны Владимиру Зеленскому. Священнослужители осудили методы, используемые против неугодных верующих.

"Это те методы, которые использовали богоборческие власти во времена советского тоталитаризма. Тогда были лишены человеческих прав, сосланы и убиты сотни тысяч священнослужителей, монахов и мирян, которых мы ныне чествуем как мучеников и героев", — говорится в опубликованном на сайте УПЦ документе.

В Синоде подчеркнули, что, несмотря на попытки украинских властей преодолеть советское прошлое, "подлинная декоммунизация должна состояться в сфере человеческого сознания".