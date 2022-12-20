Пасечник заявил, что спецоперация сказалась на добыче угля в ЛНР

Уход на фронт большей части шахтёров сильно сказался на добыче угля в ЛНР, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы республики Леонид Пасечник. По его словам, до начала специальной военной операции показатели в отрасли шли на повышение.

"2020–2021 годы мы стабильно двигались в плане увеличения добычи угля, повышая рентабельность предприятия. Но в 2022 году в связи с началом специальной военной операции 58% шахтеров — именно шахтеры, которые работают в забое, те, которые молодые ребята, — ушли на фронт", — сказал Пасечник.

Врио главы республики заметил, что на одной из шахт, где должно работать больше 300 человек, трудится порядка трёх шахтёров.