Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 18:54

Составлен топ-10 самых высоких новогодних ёлок СНГ

Главная новогодняя ёлка Туркменистана победила в рейтинге самых высоких в СНГ

<p>Обложка © <a href="https://turkmenportal.com/blog/24120/glavnaya-elka-turkmenistana--samaya-vysokaya-sredi-stolic-stran-sng" target="_blank" rel="noopener noreferrer">turkmenportal.com</a></p>

Обложка © turkmenportal.com

Главная ёлка Туркменистана, установленная на площади культурно-развлекательного центра "Алем" ("Вселенная") в Ашхабаде, победила в соревновании на звание самой высокой в СНГ, сообщает "Турстат". В этом году её высота составляет 43 метра.

Рейтинг составлен по результатам измерения высоты всех главных новогодних ёлок в столицах стран СНГ. В пятёрку самых высоких также попали Ереван (37 метров), Ташкент (35 метров), Баку (34 метра) и Душанбе (30 метров).

А главная российская новогодняя ёлка, установленная на Соборной площади Кремля в Москве, в этом году достигает 27 метров в высоту и делит шестое место с новогодней красавицей из Минска (27 метров). Далее идут ёлки в Астане (25 метров), Бишкеке (25 метров). А замыкает топ-10 дерево в Кишинёве с высотой в двадцать метров.

Президентский корпус Кремля украсила новогодняя ёлка

Президентский корпус Кремля украсила новогодняя ёлка

Ранее стало известно, что в центре Мариуполя установят ёлку, привезённую из Санкт-Петербурга. Также новогодние деревья появятся в городских парках имени Гурова Ильичёвского района и "Веселка" Орджоникидзевского района.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров