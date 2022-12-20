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20 декабря, 18:34

Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

<p>Майя Руис-Пикассо. Фото © ТАСС / АР / Lionel Cironneau</p>

Майя Руис-Пикассо. Фото © ТАСС / АР / Lionel Cironneau

Сегодня на 88-м году жизни скончалась дочь великого художника Пабло Пикассо — Майя Руис-Пикассо.

"Майя Руис-Пикассо скончалась мирно сегодня утром в окружении семьи в возрасте 87 лет", сообщили в пресс-службе семьи.

Она была старшей из четырёх дочерей художника и явилась ему вдохновением для многих работ, среди которых "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке" и "Майя в красном фартуке".

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