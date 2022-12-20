Умерла старшая дочь Пабло Пикассо
Майя Руис-Пикассо. Фото © ТАСС / АР / Lionel Cironneau
Сегодня на 88-м году жизни скончалась дочь великого художника Пабло Пикассо — Майя Руис-Пикассо.
"Майя Руис-Пикассо скончалась мирно сегодня утром в окружении семьи в возрасте 87 лет", — сообщили в пресс-службе семьи.
Она была старшей из четырёх дочерей художника и явилась ему вдохновением для многих работ, среди которых "Майя с куклой", "Майя в одежде моряка", "Майя на лодке" и "Майя в красном фартуке".
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