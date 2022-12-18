Бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев умер в 83 года

Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев скончался в возрасте 83 лет. Об этом говорится на сайте Клуба военачальников России.

"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщила пресс-служба клуба.

Михаил Моисеев также был председателем Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", членом Клуба военачальников Российской Федерации, генерал армии. Кроме того, исполнял обязанности министра обороны СССР 22 и 23 августа 1991 года, был отмечен отечественными и иностранными наградами.