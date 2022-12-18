Бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев умер в 83 года
Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев, 1989 год. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Валентин Соболев
Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев скончался в возрасте 83 лет. Об этом говорится на сайте Клуба военачальников России.
"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщила пресс-служба клуба.
Михаил Моисеев также был председателем Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", членом Клуба военачальников Российской Федерации, генерал армии. Кроме того, исполнял обязанности министра обороны СССР 22 и 23 августа 1991 года, был отмечен отечественными и иностранными наградами.
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет умер вирусолог и учёный с мировым именем Александр Смородинцев. Эксперт написал более 200 научных статей, шесть монографий, семь научно-популярных книг, на его счету 10 изобретений и один патент РФ. А в 2001 году учёный был избран адъюнкт-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).