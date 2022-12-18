Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 12:16

Бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев умер в 83 года

<p>Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев, 1989 год. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Валентин Соболев </p>

Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев, 1989 год. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Валентин Соболев

Бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев скончался в возрасте 83 лет. Об этом говорится на сайте Клуба военачальников России.

"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщила пресс-служба клуба.

Михаил Моисеев также был председателем Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", членом Клуба военачальников Российской Федерации, генерал армии. Кроме того, исполнял обязанности министра обороны СССР 22 и 23 августа 1991 года, был отмечен отечественными и иностранными наградами.

Главная "лыжная" бабушка Камчатского края умерла на 91-м году жизни

Главная "лыжная" бабушка Камчатского края умерла на 91-м году жизни

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет умер вирусолог и учёный с мировым именем Александр Смородинцев. Эксперт написал более 200 научных статей, шесть монографий, семь научно-популярных книг, на его счету 10 изобретений и один патент РФ. А в 2001 году учёный был избран адъюнкт-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).

Николь Вербер
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров