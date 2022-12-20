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Регион
Опубликовано 20 декабря 2022, 18:19
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Женщина ранена при обстреле Курской области со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ села Махновка в Курской области пострадала женщина

Последствия обстрела села Махновка в Курской области со стороны ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела села Махновка в Курской области со стороны ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Не менее четырёх снарядов упало в селе Махновка в Суджанском районе Курской области при обстреле со стороны украинских военных. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в результате удара ВСУ ранена одна женщина.

Последствия обстрела села Махновка в Курской области со стороны ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела села Махновка в Курской области со стороны ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

"ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырёх снарядов упало в селе Махновка... Одна женщина пострадала. Повреждено три дома. Один из них серьёзно разрушен, сейчас он горит", — написал губернатор в телеграм-канале.

Последствия обстрела села Махновка в Курской области со стороны ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела села Махновка в Курской области со стороны ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46

Кроме того, Старовойт указал, что на месте ЧП находятся экстренные службы. По его словам, дом, где произошёл пожар, не подлежит восстановлению, власти Курской области окажут всю необходимую помощь жителям. Также глава региона добавил, что при обстреле оперативно сработала система СМС-оповещения граждан.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле ВСУ. Тогда украинские военные открыли огонь по Суземскому району, в результате чего было частично нарушено электроснабжение. Из-за атаки никто не пострадал.

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Иван Косицын
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