ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области
Глава Брянской области сообщил об обстреле Суземского района со стороны ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ. На этот раз украинские военные открыли огонь по Суземскому району, в результате чего частично нарушено электроснабжение.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в посёлке частично нарушено электроснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.
Также Богомаз уточнил, что из-за обстрела в Суземке повреждены железнодорожные пути. При этом он заверил местных жителей, что это не повлияет на движение: для перемещения людей будет организовано автобусное сообщение.
А ранее два человека пострадали в результате обстрела посёлка Красная Яруга Белгородской области. По словам губернатора, в результате обстрела также выявлены повреждения остекления в трёх четырёхэтажных многоквартирных домах.
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ТАСС / "Климово_32" (архивное фото)