ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ. На этот раз украинские военные открыли огонь по Суземскому району, в результате чего частично нарушено электроснабжение.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в посёлке частично нарушено электроснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также Богомаз уточнил, что из-за обстрела в Суземке повреждены железнодорожные пути. При этом он заверил местных жителей, что это не повлияет на движение: для перемещения людей будет организовано автобусное сообщение.