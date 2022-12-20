Транснефть получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по "Дружбе"
Президент "Транснефти" Токарев: Польша и Германия подали заявки на прокачку нефти в 2023 году
Несмотря на заявления Польши и Германии об отказе от российской нефти, страны всё-таки подали заявки на прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". Об этом рассказал президент российской компании Николай Токарев.
"Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". И на декабрь 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Лайф писал, что вице-премьер России Александр Новак назвал театром абсурда намерение Польши закупать российскую нефть в следующем году. Некоторые СМИ ранее опубликовали информацию о том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen может продолжить закупки российской нефти. По имеющимся данным, ею уже подана заявка на поставку трёх миллионов тонн топлива по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV