Транснефть получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по "Дружбе"

Несмотря на заявления Польши и Германии об отказе от российской нефти, страны всё-таки подали заявки на прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". Об этом рассказал президент российской компании Николай Токарев.

"Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". И на декабрь 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".