Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области по делу о закупке масок

Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Теперь обвиняемая в мошенничестве и хищении более 90 миллионов рублей из бюджета проведёт ближайшие шесть лет и восемь месяцев за решёткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

"Суд с учётом мнения прокурора назначил женщине наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — указали в ведомстве.

По данным СК, Ледяева вместе с несколькими преступниками похитила бюджетные средства, выделенные на госконтракт на поставку медицинских масок и респираторов. В числе фигурантов дела и её сын Илья Белоусов, который приговорён к восьми годам и пяти месяцам колонии общего режима. Ещё двое подсудимых получили пять лет четыре месяца и шесть лет условно с испытательными сроками три и четыре года соответственно.