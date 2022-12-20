Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 05:24

Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области по делу о закупке масок

Экс-министра здравоохранения Приангарья приговорили к 6,8 года за хищение 90 млн рублей

<p>Наталия Ледяева. Обложка ©<a href="http://irkipedia.ru/content/ledyaeva_nataliya_petrovna" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> irkipedia.ru</a></p>

Наталия Ледяева. Обложка © irkipedia.ru

Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Теперь обвиняемая в мошенничестве и хищении более 90 миллионов рублей из бюджета проведёт ближайшие шесть лет и восемь месяцев за решёткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

"Суд с учётом мнения прокурора назначил женщине наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — указали в ведомстве.

По данным СК, Ледяева вместе с несколькими преступниками похитила бюджетные средства, выделенные на госконтракт на поставку медицинских масок и респираторов. В числе фигурантов дела и её сын Илья Белоусов, который приговорён к восьми годам и пяти месяцам колонии общего режима. Ещё двое подсудимых получили пять лет четыре месяца и шесть лет условно с испытательными сроками три и четыре года соответственно.

Сыну на карман: как родственники главы Минздрава Иркутской области "подключились" к бюджету

Сыну на карман: как родственники главы Минздрава Иркутской области "подключились" к бюджету

Напомним, экс-главу регионального Минздрава Наталию Ледяеву, которая входила в команду бывшего губернатора региона Сергея Левченко, задержали ещё в 2020 году. Вместе с ней был задержан и её сын. Кстати, о том, как и куда уходили деньги из бюджета, Лайф специально проводил расследование.

Госбюджет за CoViD платит. Как сотни миллионов рублей за маски в регионах уходят "однодневкам" земляков чиновников

Госбюджет за CoViD платит. Как сотни миллионов рублей за маски в регионах уходят "однодневкам" земляков чиновников

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров