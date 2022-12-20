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20 декабря, 04:34
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Небензя призвал ООН не соглашаться на "расследование" по применению РФ иранских дронов

Секретариат ООН не должен уступать давлению стран Запада и соглашаться на "расследование" о якобы имевших место случаях применения Россией иранских беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН. Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдорасследований "ячейки 2231" с юридической точки зрения ничтожны. При этом ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны: повторение нарушений прецедента создавать не может", — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России в использовании иранских дронов

Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России в использовании иранских дронов

Ранее Иран опроверг обвинения в поставках БПЛА России для применения на Украине. Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани отдельно отметил, что стартовавшая кампания по распространению дезинформационных сведений о его стране вызывает разочарование.

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ТАСС / Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Press Wire

Артур Лапсаков

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