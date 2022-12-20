Россиян предупредили о звонках мошенников после получения банковской карты

Даже самые информированные граждане не могут полностью защитить себя от мошенников, которые придумывают новые схемы для обмана. Об этом заявил глава департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, указав, что злоумышленники используют новостную повестку и бытовые ситуации.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что мошенники стараются застать граждан в наиболее уязвимом положении. В частности, они звонят через 10–15 минут после доставки потенциальной жертве новой банковской карты. Во время диалога звонящие предложат активировать её, при этом начнут задавать вопросы, которые не вызовут каких-либо подозрений, подчеркнул Сизов.