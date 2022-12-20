В путешествии и на работе: Опрос показал, как россияне планируют провести новогоднюю ночь

Большинство жителей России предпочитают проводить Новый год дома в кругу семьи, однако некоторые любят путешествовать в новогоднюю ночь или же вовсе не считают её праздником. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру", которые есть в распоряжении Лайфа.

Сразу 72% респондентов назвали идеальным проведением Нового года домашний очаг в семейном кругу. 16% опрошенных любят проводить эту ночь в путешествии, а 14% заявили, что выберут вечеринку с друзьями. Ещё 4% россиян указали, что предпочитают работать в ночь на 1 января, а 3% добавили, что отмечают праздник в центре города. Помимо этого оказалось, что сразу 10% респондентов и вовсе не отмечают Новый год, а самым популярным ответом при варианте "Другое" стало проведение праздника в компании второй половинки (4%).

Ночь на 1 января 2023 года в кругу семьи и близких будут встречать 69% участников опроса. Ещё 13% планируют сделать это с друзьями, а 5% проведут ночь на работе. А вот 11% пока не определились с планами или не собираются отмечать Новый год. Всего в опросе приняло участие пять тысяч человек.