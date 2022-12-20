В путешествии и на работе: Опрос показал, как россияне планируют провести новогоднюю ночь
Опрос "Работы.ру": Каждый десятый россиянин признался, что не отмечает Новый год
Большинство жителей России предпочитают проводить Новый год дома в кругу семьи, однако некоторые любят путешествовать в новогоднюю ночь или же вовсе не считают её праздником. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру", которые есть в распоряжении Лайфа.
Сразу 72% респондентов назвали идеальным проведением Нового года домашний очаг в семейном кругу. 16% опрошенных любят проводить эту ночь в путешествии, а 14% заявили, что выберут вечеринку с друзьями. Ещё 4% россиян указали, что предпочитают работать в ночь на 1 января, а 3% добавили, что отмечают праздник в центре города. Помимо этого оказалось, что сразу 10% респондентов и вовсе не отмечают Новый год, а самым популярным ответом при варианте "Другое" стало проведение праздника в компании второй половинки (4%).
Ночь на 1 января 2023 года в кругу семьи и близких будут встречать 69% участников опроса. Ещё 13% планируют сделать это с друзьями, а 5% проведут ночь на работе. А вот 11% пока не определились с планами или не собираются отмечать Новый год. Всего в опросе приняло участие пять тысяч человек.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как организовать новогодний ужин, чтобы веселье прошло без последствий. Традиционно праздничное меню отличается разнообразием блюд, которые не всегда полезны. Чтобы не доставить проблем организму на праздниках, а также не набрать лишние килограммы, нужно придерживаться определённых правил.
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