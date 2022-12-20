В МИД РФ объяснили, зачем ЕС инициирует спецтрибунал по Украине

Планы ЕС создать спецтрибунал над Россией отражают стремление его участников прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений", — приводит его слова РИА "Новости".

В Москве не удивлены подобными разговорами антироссийски настроенных делегаций в ООН, в том числе из числа стран – участниц ЕС, добавил дипломат, указывая на то, что эти государства готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН. Подобный "абсурдный замысел" не будет иметь никакой юридической силы, а станет "юридическим нонсенсом", указал Вершинин.

"Создание такого "трибунала", правильнее говорить — псевдотрибунала, без участия нашей страны и её согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них всё-таки дойдёт, мы никогда не признаем", — заметил дипломат.