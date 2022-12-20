В МИД РФ объяснили, зачем ЕС инициирует спецтрибунал по Украине
МИД РФ: ЕС прикрывает причастность к преступлениям на Украине, инициируя спецтрибунал
Планы ЕС создать спецтрибунал над Россией отражают стремление его участников прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений", — приводит его слова РИА "Новости".
В Москве не удивлены подобными разговорами антироссийски настроенных делегаций в ООН, в том числе из числа стран – участниц ЕС, добавил дипломат, указывая на то, что эти государства готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН. Подобный "абсурдный замысел" не будет иметь никакой юридической силы, а станет "юридическим нонсенсом", указал Вершинин.
"Создание такого "трибунала", правильнее говорить — псевдотрибунала, без участия нашей страны и её согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них всё-таки дойдёт, мы никогда не признаем", — заметил дипломат.
При этом ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея о спецтрибунале по Украине не нашла единой поддержки глав МИД ЕС. По его оценке, создание альтернативной структуры возможно. Однако он назвал процесс обсуждения этой идеи "интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа".
VK / МИД России