Белый дом не стал раскрывать планы Байдена по медобследованию
В Белом доме не ответили, пройдёт ли Байден медобследование перед объявлением о выборах
Белый дом не стал раскрывать, пройдёт ли президент США Джо Байден диспансеризацию перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2024 года. Об этом заявила официальный представитель Карин Жан-Пьер.
"Не буду забегать вперёд его политических планов… Что могу сказать: здоровье президента в хорошем состоянии, он поддерживает активный образ жизни", — сказала она на брифинге.
При этом Жан-Пьер уточнила, что диспансеризация 80-летнего Байдена предстоит в ближайшие месяцы, а её результаты будут преданы огласке.
Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что Байден на текущей неделе подпишет рекордный оборонный бюджет США в размере около 850 млрд долларов.
Flickr / The White House