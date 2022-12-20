Белый дом не стал раскрывать планы Байдена по медобследованию

Белый дом не стал раскрывать, пройдёт ли президент США Джо Байден диспансеризацию перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2024 года. Об этом заявила официальный представитель Карин Жан-Пьер.

"Не буду забегать вперёд его политических планов… Что могу сказать: здоровье президента в хорошем состоянии, он поддерживает активный образ жизни", — сказала она на брифинге.

При этом Жан-Пьер уточнила, что диспансеризация 80-летнего Байдена предстоит в ближайшие месяцы, а её результаты будут преданы огласке.