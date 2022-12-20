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20 декабря, 02:43

Белый дом не стал раскрывать планы Байдена по медобследованию

В Белом доме не ответили, пройдёт ли Байден медобследование перед объявлением о выборах

Белый дом не стал раскрывать, пройдёт ли президент США Джо Байден диспансеризацию перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2024 года. Об этом заявила официальный представитель Карин Жан-Пьер.

"Не буду забегать вперёд его политических планов… Что могу сказать: здоровье президента в хорошем состоянии, он поддерживает активный образ жизни", — сказала она на брифинге.

При этом Жан-Пьер уточнила, что диспансеризация 80-летнего Байдена предстоит в ближайшие месяцы, а её результаты будут преданы огласке.

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Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что Байден на текущей неделе подпишет рекордный оборонный бюджет США в размере около 850 млрд долларов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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