СВР опубликовала документы о планах Гитлера устроить в 1933 году переворот в СССР

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, в результате которого Белоруссия бы стала германской колонией, а на её территорию переселили бы немцев из советского Поволжья. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России (СВР), они доступны на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

"Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера, все волжские немцы переселятся в Белоруссию", — указано в архивном документе Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки), датированном не позднее 19 сентября 1933 года.

Согласно данным разведчиков, перед тем как стать колонией, Белоруссия должна была "подчиняться сначала новому правительственному режиму в России", но быть полностью индустриализирована Германией. В документах также говорилось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюса — поглощения Белоруссии Германией.