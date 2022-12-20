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20 декабря, 01:56

СВР опубликовала документы о планах Гитлера устроить в 1933 году переворот в СССР

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, в результате которого Белоруссия бы стала германской колонией, а на её территорию переселили бы немцев из советского Поволжья. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России (СВР), они доступны на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

"Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера, все волжские немцы переселятся в Белоруссию", — указано в архивном документе Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда назывался орган советской внешней разведки), датированном не позднее 19 сентября 1933 года.

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Согласно данным разведчиков, перед тем как стать колонией, Белоруссия должна была "подчиняться сначала новому правительственному режиму в России", но быть полностью индустриализирована Германией. В документах также говорилось об экспансионистских планах руководства Третьего рейха: постепенного аншлюса — поглощения Белоруссии Германией.

Ранее Лайф рассказывал о том, как советский лётчик стал лучшим асом Гитлера. Исследователи до сих пор не могут договориться относительно одного из главных доказательств смерти фюрера.

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ТАСС / Imago-Images

Иван Косицын

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