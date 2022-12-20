Объявивший о завершении карьеры в сборной Франции Бензема может передумать
Footmercato: Бензема может вернуться в сборную Франции, если Дешама сменит Зидан
Объявивший о завершении карьеры в сборной Франции форвард "Реала" Карим Бензема ещё может сыграть за национальную команду, пишет Footmercato.
По данным издания, 35-летний футболист изменит решение, если наставник французов Дидье Дешам покинет должность, а сборную возглавит экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан. Будущее Дешама решится в январе, когда состоится его встреча с руководством Федерации футбола Франции (FFF).
Напомним, Бензема получил травму перед чемпионатом мира в Катаре и не сыграл за национальную команду. Под руководством Дешама сборная дошла до финала, где уступила команде Аргентины.
Twitter / Real Madrid C.F.