Объявивший о завершении карьеры в сборной Франции Бензема может передумать

Объявивший о завершении карьеры в сборной Франции форвард "Реала" Карим Бензема ещё может сыграть за национальную команду, пишет Footmercato.

По данным издания, 35-летний футболист изменит решение, если наставник французов Дидье Дешам покинет должность, а сборную возглавит экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан. Будущее Дешама решится в январе, когда состоится его встреча с руководством Федерации футбола Франции (FFF).