Овечкин вспомнил, о чём говорил с Горди Хоу во время их единственной встречи
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал детали единственной встречи с легендарным хоккеистом Горди Хоу. Они виделись всего один раз — на Матче звёзд НХЛ в 2016 году. Канадец скончался в том же году в возрасте 88 лет.
"Мы встречались с ним всего лишь один раз. Это было на Матче звёзд. Это было давно. Мы говорили о клюшках, о том, как они отличаются", — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба НХЛ.
Напомним, Овечкину осталось забросить две шайбы, чтобы обойти Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ. Сейчас на счету россиянина 800 голов, в то время как у Хоу — 801. Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки с 894 шайбами.
ТАСС / AP / Jess Rapfogel