Овечкин вспомнил, о чём говорил с Горди Хоу во время их единственной встречи

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал детали единственной встречи с легендарным хоккеистом Горди Хоу. Они виделись всего один раз — на Матче звёзд НХЛ в 2016 году. Канадец скончался в том же году в возрасте 88 лет.

"Мы встречались с ним всего лишь один раз. Это было на Матче звёзд. Это было давно. Мы говорили о клюшках, о том, как они отличаются", — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба НХЛ.