Овечкин заявил, что понимает трудности на пути Месси к титулу чемпиона мира

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что понимает трудности, с которыми столкнулся нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на пути к титулу чемпиона мира.

"Да", — сказал Овечкин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста The Athletic Тарика Эль-Башира, слова которого приводятся в "Твиттере".

При этом хоккеист добавил, что не знает, как Месси собирается праздновать награду. Напомним, Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года, в 2018 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли.