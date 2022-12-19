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19 декабря, 19:10

Овечкин заявил, что понимает трудности на пути Месси к титулу чемпиона мира

<p>Лионель Месси и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Сергей Фадеичев</p>

Лионель Месси и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Сергей Фадеичев

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что понимает трудности, с которыми столкнулся нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на пути к титулу чемпиона мира.

"Да", сказал Овечкин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста The Athletic Тарика Эль-Башира, слова которого приводятся в "Твиттере".

При этом хоккеист добавил, что не знает, как Месси собирается праздновать награду. Напомним, Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года, в 2018 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Матвей Шандрыголов

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