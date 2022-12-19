Овечкин заявил, что понимает трудности на пути Месси к титулу чемпиона мира
Лионель Месси и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Сергей Фадеичев
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что понимает трудности, с которыми столкнулся нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на пути к титулу чемпиона мира.
"Да", — сказал Овечкин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста The Athletic Тарика Эль-Башира, слова которого приводятся в "Твиттере".
При этом хоккеист добавил, что не знает, как Месси собирается праздновать награду. Напомним, Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года, в 2018 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.