Роналду проигнорировал победу Аргентины во главе с Месси на ЧМ-2022
Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси на чемпионате мира по футболу 2022 года, который прошёл в Катаре.
В то время как множество известных футболистов и других спортсменов поздравили Аргентину и её капитана в соцсетях, звёздный португалец никак не высказался после финального матча ЧМ-2022.
Ранее Лайф писал, что Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
Twitter / Cristiano Ronaldo