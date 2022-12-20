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19 декабря, 22:11

Роналду проигнорировал победу Аргентины во главе с Месси на ЧМ-2022

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси на чемпионате мира по футболу 2022 года, который прошёл в Катаре.

В то время как множество известных футболистов и других спортсменов поздравили Аргентину и её капитана в соцсетях, звёздный португалец никак не высказался после финального матча ЧМ-2022.

Ранее Лайф писал, что Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

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Twitter / Cristiano Ronaldo

Иван Косицын

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