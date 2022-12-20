Роналду проигнорировал победу Аргентины во главе с Месси на ЧМ-2022

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси на чемпионате мира по футболу 2022 года, который прошёл в Катаре.

В то время как множество известных футболистов и других спортсменов поздравили Аргентину и её капитана в соцсетях, звёздный португалец никак не высказался после финального матча ЧМ-2022.