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20 декабря, 00:07

В Аргентине 20 декабря объявили выходным для встречи сборной с победного ЧМ

Власти Аргентины объявили 20 декабря выходным днём, чтобы граждане смогли встретить игроков сборной по футболу, которые вернутся на родину с победного чемпионата мира. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации президента страны.

"Выходной вводится указом, опубликованным на портале нормативных актов", — рассказал собеседник агентства.

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Сборная Аргентины вернётся на родину в ночь на 20 декабря. В этот же день игроки национальной команды отправятся к Обелиску в центре Буэнос-Айреса — неизменному месту встреч и празднований.

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом аргентинец Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын

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