В Аргентине 20 декабря объявили выходным для встречи сборной с победного ЧМ

Власти Аргентины объявили 20 декабря выходным днём, чтобы граждане смогли встретить игроков сборной по футболу, которые вернутся на родину с победного чемпионата мира. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации президента страны.