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19 декабря, 23:58

Трамп объяснил стремление Конгресса США привлечь его к уголовной ответственности

Трамп уверен, что его хотят привлечь к ответственности, чтобы не дать выиграть выборы

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение его к уголовной ответственности направлено лишь на то, чтобы исключить его участие в новых президентских выборах. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Люди понимают, что Демократическое бюро расследований работает, чтобы предотвратить моё участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю", — заявил бывший глава Белого дома.

Комитет Конгресса США рекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу

Комитет Конгресса США рекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу

Политик отметил, что попытки навредить ему объединят вокруг него сторонников. Трамп подчеркнул, что 6 января 2021 года во время штурма Капитолия "вывел на улицы 20 тысяч бойцов для предотвращения насилия", а в телеобращении сказал сторонникам расходиться.

Трамп напомнил, что подобные обвинения уже были испробованы при попытке второго импичмента — и тогда победа осталась за ним.

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания погибло несколько человек. По мнению конгрессмена Адама Шиффа, входящего в состав спецкомиссии Палаты представителей, оснований для предъявления уголовного обвинения Трампу достаточно.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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