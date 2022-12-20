Трамп объяснил стремление Конгресса США привлечь его к уголовной ответственности
Трамп уверен, что его хотят привлечь к ответственности, чтобы не дать выиграть выборы
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение его к уголовной ответственности направлено лишь на то, чтобы исключить его участие в новых президентских выборах. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Люди понимают, что Демократическое бюро расследований работает, чтобы предотвратить моё участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю", — заявил бывший глава Белого дома.
Политик отметил, что попытки навредить ему объединят вокруг него сторонников. Трамп подчеркнул, что 6 января 2021 года во время штурма Капитолия "вывел на улицы 20 тысяч бойцов для предотвращения насилия", а в телеобращении сказал сторонникам расходиться.
Трамп напомнил, что подобные обвинения уже были испробованы при попытке второго импичмента — и тогда победа осталась за ним.
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания погибло несколько человек. По мнению конгрессмена Адама Шиффа, входящего в состав спецкомиссии Палаты представителей, оснований для предъявления уголовного обвинения Трампу достаточно.
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