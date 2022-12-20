Трамп объяснил стремление Конгресса США привлечь его к уголовной ответственности

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение его к уголовной ответственности направлено лишь на то, чтобы исключить его участие в новых президентских выборах. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Люди понимают, что Демократическое бюро расследований работает, чтобы предотвратить моё участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю", — заявил бывший глава Белого дома.

Политик отметил, что попытки навредить ему объединят вокруг него сторонников. Трамп подчеркнул, что 6 января 2021 года во время штурма Капитолия "вывел на улицы 20 тысяч бойцов для предотвращения насилия", а в телеобращении сказал сторонникам расходиться.

Трамп напомнил, что подобные обвинения уже были испробованы при попытке второго импичмента — и тогда победа осталась за ним.