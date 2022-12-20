Германии предрекли превращение в "государство нищих"

Германия из-за резкого повышения цен энергоносители и роста стоимости жизни рискует превратиться в "государство нищих". Такое мнение высказал немецкий социолог Ульрих Шнайдер. По его словам, всё это грозит "развалом" общества, что может иметь драматические последствия для всей страны.

"Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые, так или иначе, бедны, стали ещё беднее, их покупательская способность ещё уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц", — подчеркнул социолог в интервью журналу Focus.

Шнайдер указал, что трудности начинают испытывать и представители среднего класса. Так, неисправная стиральная машина или необходимый ремонт автомобиля быстро превращаются для граждан в катастрофу. Также социолог заметил, что у тех, кто ещё "держится на плаву", беспокойство из-за кризиса постепенно перерастает в "настоящий страх", а у многих бедных страх переходит в "чистое отчаяние".

"Германия на протяжении многих десятилетий была современным социальным государством. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих, потому что мы не даём бедным то, в чём они нуждаются", — поведал Шнайдер.

Он подверг критике Правительство Германии, обвинив его в том, что люди со средним и высоким доходом выигрывают от мер поддержки, в то время как беднейшие слои населения "брошены в беде".