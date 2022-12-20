Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России

Президент России Владимир Путин призвал подразделения органов безопасности сделать всё для максимального обеспечения безопасности жителей новых регионов, назвав обстановку в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, крайне сложной.

"Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту, надеются живущие там люди — граждане России", — сказал глава государства в поздравлении сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

Российский лидер назвал долгом работников спецслужб сделать всё для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность мирных граждан и защитить их права и свободы. Он пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.

Кроме того, Путин призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания людей, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.