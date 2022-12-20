Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России
Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной
Президент России Владимир Путин призвал подразделения органов безопасности сделать всё для максимального обеспечения безопасности жителей новых регионов, назвав обстановку в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, крайне сложной.
"Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту, надеются живущие там люди — граждане России", — сказал глава государства в поздравлении сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
Российский лидер назвал долгом работников спецслужб сделать всё для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность мирных граждан и защитить их права и свободы. Он пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.
Кроме того, Путин призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания людей, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что его деловые отношения с рядом западных коллег, как и прежде, сохраняются и глава Франции Эмманюэль Макрон — не исключение. Об этом он заявил на совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции.