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19 декабря, 18:43

Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его деловые отношения с рядом западных коллег, как и прежде, сохраняются и глава Франции Эмманюэль Макрон — не исключение.

"У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Как уже писал Лайф, Владимир Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

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