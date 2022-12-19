Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его деловые отношения с рядом западных коллег, как и прежде, сохраняются и глава Франции Эмманюэль Макрон — не исключение.

"У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.