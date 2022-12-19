Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его деловые отношения с рядом западных коллег, как и прежде, сохраняются и глава Франции Эмманюэль Макрон — не исключение.
"У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как уже писал Лайф, Владимир Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.
LIFE / Павел Баранов