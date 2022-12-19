Лавров уличил Зеленского в отсутствии заботы об украинском народе

Всё новые и новые идеи президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют отсутствие "понимания остроты момента и заботы о своём собственном народе". Об этом заявил телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"[Зеленский] продолжает "фонтанировать" идеями, которые, на мой взгляд, с каждым днём всё больше разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своём собственном народе", — ответил министр и добавил, что, помимо прочего, идеи украинского президента отражают "расистский" характер киевских властей.

Кроме того, некоторые ставшие известными в ходе СВО факты лишь подтверждают своевременность начала спецоперации. И возможно, что её нужно было начать раньше.

"Выявились планы по применению силы против Донбасса. Сейчас украинские военные открыто это подтверждают. У них также были проекты применения вооружённых сил против Крыма. Знаем, о чём идёт речь и что нужно делать", — добавил глава МИД РФ.