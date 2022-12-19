Путин: Россия и Белоруссия противостоят санкциям уверенно и эффективно
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Павел Бедняков / POOL
Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению и попыткам изолировать Москву и Минск на мировых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках. Координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно", — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции.
Как уже писал Лайф, Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.