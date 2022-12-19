Путин: Россия и Белоруссия противостоят санкциям уверенно и эффективно

Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению и попыткам изолировать Москву и Минск на мировых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках. Координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно", — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции.