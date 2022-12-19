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19 декабря, 18:34

Путин исключил "поглощение кого бы то ни было" Россией

Путин заявил, что у России нет планов по "поглощению" Белоруссии

<p>Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/70143/photos/69803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

У России нет планов относительно "поглощения" Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом", — сказал глава государства в ходе пресс-конференции.

Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.

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Иван Косицын

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