Путин исключил "поглощение кого бы то ни было" Россией
Путин заявил, что у России нет планов по "поглощению" Белоруссии
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
У России нет планов относительно "поглощения" Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом", — сказал глава государства в ходе пресс-конференции.
Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.