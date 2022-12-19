Путин исключил "поглощение кого бы то ни было" Россией

У России нет планов относительно "поглощения" Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом", — сказал глава государства в ходе пресс-конференции.