Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ со счёта 2:2

Президент России Владимир Путин заявил, что смотрел матч сборных Франции и Аргентины финала ЧМ по футболу в Катаре со счёта 2:2. После завершения игры он не смог удержаться от поздравления своего южноамериканского коллеги Альберто Фернандеса.

"Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счёт уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.