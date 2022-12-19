Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ со счёта 2:2
Президент России Владимир Путин заявил, что смотрел матч сборных Франции и Аргентины финала ЧМ по футболу в Катаре со счёта 2:2. После завершения игры он не смог удержаться от поздравления своего южноамериканского коллеги Альберто Фернандеса.
"Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счёт уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, что вчера после победы сборной Аргентины на ЧМ в Катаре президент России Владимир Путин позвонил Альберто Фернандесу и поздравил его с достигнутым результатом.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL