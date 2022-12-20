Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 21:38

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности и призвал пресекать действия зарубежных спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Видео © Kremlin.ru

"Все последние годы наши спецслужбы работают с высокой отдачей. Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за то, что вы незамедлительно, без ссылок на обстоятельства готовы выполнить самые сложные задачи", — сказал глава государства.

Российский лидер заметил, что сейчас от органов контрразведки, в том числе военной, требуются максимальная собранность и концентрация сил, чтобы жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

В России за год предотвратили 64 теракта

В России за год предотвратили 64 теракта

Одним из главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, Путин назвал борьбу с терроризмом. По словам президента, у России достаточный опыт в сфере антитеррора, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно. Кроме того, важно вести работу по противодействию распространению экстремизма, воинствующего национализма, призывов к насилию и провокаций с целью разжечь межнациональную рознь.

Государство, со своей стороны, будет продолжать снабжать сотрудников спецслужб современной техникой, новейшим вооружением и новыми опытными, подготовленными кадрами, добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Представитель Кремля заявил, что и нынешняя работа иностранных спецслужб против Москвы ни для кого не секрет.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров