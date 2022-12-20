Хореограф Мигель объяснил, почему был вынужден покинуть Украину в 2014 году
Хореограф Мигель рассказал, что был вынужден покинуть Украину в 2014 году на фоне происходящих на улице событий. Кроме того, из его объяснений в интервью на ютуб-канале "Сама Меньшова", он был готов к началу российской спецоперации.
"В тот момент, когда я начал видеть на улицах очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться", — заявил Мигель в беседе с ведущей Юлией Меньшовой.
Артист также признался, что его не испугали события, случившиеся 24 февраля. Мигель признал, что происходящих сейчас событий нельзя было избежать, а конфликт назревал давно. Танцор добавил, что связывался с друзьями в Киеве и просил их переехать в более безопасное место.
"К сожалению, с людьми, которые находятся в определённом информационном поле, сложно поговорить... Я терплю их высказывания по поводу своей страны, которую люблю, я терплю высказывания их по поводу русских людей, я терплю их высказывания по поводу ситуации. Я не могу злиться на них. На них нельзя сейчас злиться. Я понимаю, как сейчас работает информационное поле там, и просто жду", — подчеркнул Мигель.
Ранее Лайф рассказывал, что офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022. Трансляцию ролика в организации посчитали слишком политическим действием, но в Киеве уверяют в обратном. Позже читатели Twitter высмеяли власти Украины из-за обиды на ФИФА.
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