Хореограф Мигель объяснил, почему был вынужден покинуть Украину в 2014 году

Хореограф Мигель рассказал, что был вынужден покинуть Украину в 2014 году на фоне происходящих на улице событий. Кроме того, из его объяснений в интервью на ютуб-канале "Сама Меньшова", он был готов к началу российской спецоперации.

"В тот момент, когда я начал видеть на улицах очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться", — заявил Мигель в беседе с ведущей Юлией Меньшовой.

Артист также признался, что его не испугали события, случившиеся 24 февраля. Мигель признал, что происходящих сейчас событий нельзя было избежать, а конфликт назревал давно. Танцор добавил, что связывался с друзьями в Киеве и просил их переехать в более безопасное место.