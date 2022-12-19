В Белом доме рассказали, когда Байден подпишет рекордный оборонный бюджет
Белый дом: Байден подпишет на этой неделе оборонный бюджет США в сумме $850 млрд
Рекордный оборонный бюджет США в сумме 850 миллиардов долларов будет подписан президентом Джо Байденом на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Он подпишет его позднее на этой неделе", — сказала она на брифинге.
Напомним, профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали рекордный проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Данный документ включает меры по исключению России из G20 и предоставление Украине помощи на не менее 800 млн долларов.
Flickr / The White House