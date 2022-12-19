В Белом доме рассказали, когда Байден подпишет рекордный оборонный бюджет

Рекордный оборонный бюджет США в сумме 850 миллиардов долларов будет подписан президентом Джо Байденом на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Он подпишет его позднее на этой неделе", — сказала она на брифинге.