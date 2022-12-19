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19 декабря, 20:55

В Белом доме рассказали, когда Байден подпишет рекордный оборонный бюджет

Белый дом: Байден подпишет на этой неделе оборонный бюджет США в сумме $850 млрд

Рекордный оборонный бюджет США в сумме 850 миллиардов долларов будет подписан президентом Джо Байденом на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Он подпишет его позднее на этой неделе", — сказала она на брифинге.

В США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год

В США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год

Напомним, профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали рекордный проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Данный документ включает меры по исключению России из G20 и предоставление Украине помощи на не менее 800 млн долларов.

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Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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