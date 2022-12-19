Учёные предупредили о массовом вымирании на Земле к концу столетия

Земле к концу столетия грозит массовое вымирание живых существ из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на учёных из Европы и Австралии.

С помощью суперкомпьютера исследователи создали модель Земли с более чем 15 тысячами пищевых цепочек. Специалисты пришли к выводу, что при худшем сценарии к 2050 году исчезнут до десяти процентов всех видов животных и растений, а к 2100 году — до 27 процентов. Усреднённый сценарий, в свою очередь, предполагает потерю около 13% биоразнообразия к концу столетия. Среди причин предполагаемых изменений учёные выделили глобальное потепление и деятельность человека.

Как утверждают эксперты, предыдущие подходы к оценке этих процессов были ошибочными, так как они не учитывали совместное вымирание, которое происходит из-за взаимозависимости одних видов от других. Исследователи объяснили, что массовое исчезновение животных, которые были добычей для хищника, приведёт и к его гибели.

В целом совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184 процента к концу века. Авторы исследования также подчеркнули, что новые результаты показывают, что ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее. Они добавили, что ближайшие десятилетия станут решающими для сохранения глобального биоразнообразия.