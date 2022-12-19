В Германии не исключили изменения вводимого с 15 февраля потолка цен на газ

Евросоюз сможет скорректировать потолок цен на газ, если от механизма будут негативные эффекты. Такой вариант не исключил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Если окажется так, что вмешательство в рынок будет неблагоприятным, то, я надеюсь, мы найдём политическую силу, чтобы ещё раз озадачиться этим вопросом", — приводит его слова агентство DPA.

Кроме того, Хабек назвал срок до 15 февраля "фазой наблюдений". По его словам, если проявятся негативные эффекты, то наступит "фаза корректировки".

"Не буду скрывать, что скепсис относительного того, что мы, вмешиваясь в рынок, провоцируем побочные эффекты, сохранился", — подчеркнул немецкий министр.