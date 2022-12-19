Лукашенко: Цена на российский газ в следующем году будет фиксированная и выгодная

Как указал глава Белоруссии, правительства двух стран в ближайшее время формализуют все решения президентов, тогда и будет повод поговорить. Также Лукашенко добавил, что цена на российское голубое топливо на следующий год для его страны будет фиксированная и выгодная. Лидер республики подчеркнул, что Москва очень много помогает Минску в этом плане.