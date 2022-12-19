Лукашенко: Цена на российский газ в следующем году будет фиксированная и выгодная
Лукашенко заявил, что Белоруссия удовлетворена решением газового вопроса
Белоруссия удовлетворена решением вопроса о формировании цены на поставляемый российский природный газ. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, подводя итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года", — отметил Лукашенко.
Как указал глава Белоруссии, правительства двух стран в ближайшее время формализуют все решения президентов, тогда и будет повод поговорить. Также Лукашенко добавил, что цена на российское голубое топливо на следующий год для его страны будет фиксированная и выгодная. Лидер республики подчеркнул, что Москва очень много помогает Минску в этом плане.
Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.
Сайт президента Белоруссии