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19 декабря, 19:03

В России могут ограничить удалённую работу для налоговых нерезидентов

Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры о дистанционной работе по ряду специальностей. Об этом сообщил замруководителя фракции партии ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой к заключению договора об удалённой работе или дополнительному соглашению к трудовому договору не будут допускаться лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей", — сказал Исаев.

Депутат уточнил, что перечень специальностей будет позднее определён правительством. Предполагается, что в случае принятия законопроекта изменения внесут в Трудовой кодекс РФ.

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Ранее в "Единой России" рассказали о новом законопроекте по борьбе с "нелегальной занятостью". Как указал Исаев, действующий сейчас закон о занятости был заточен на помощь безработным, а новый — на то, чтобы предотвратить безработицу.

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Ирина Фальке

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