В России могут ограничить удалённую работу для налоговых нерезидентов

Партия "Единая Россия" подготовила законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры о дистанционной работе по ряду специальностей. Об этом сообщил замруководителя фракции партии ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой к заключению договора об удалённой работе или дополнительному соглашению к трудовому договору не будут допускаться лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей", — сказал Исаев.

Депутат уточнил, что перечень специальностей будет позднее определён правительством. Предполагается, что в случае принятия законопроекта изменения внесут в Трудовой кодекс РФ.