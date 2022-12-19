Лукашенко признал неспособность Белоруссии защитить свой суверенитет без России

Белоруссия не в состоянии защитить свою независимость и суверенитет без России, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку, без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он [Путин] не отказал. Сегодня взвоют: "Путин приехал, тут кого-то пугает". А пошёл же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек", — сказал Лукашенко во время пресс-конференции.