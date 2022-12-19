Лукашенко признал неспособность Белоруссии защитить свой суверенитет без России
Белоруссия не в состоянии защитить свою независимость и суверенитет без России, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку, без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он [Путин] не отказал. Сегодня взвоют: "Путин приехал, тут кого-то пугает". А пошёл же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек", — сказал Лукашенко во время пресс-конференции.
Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.
LIFE / Павел Баранов