Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 18:50

Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства

Путин: РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, рассказал на пресс-конференции в Минске президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины двух стран ведётся совместное планирование.

"Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", — отметил глава государства по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Белоруссии поставили на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер"

В Белоруссии поставили на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер"

По словам Путина, создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Главы государств также подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства. Российский лидер назвал приоритетным вопрос подготовки войск.

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надёжного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", — поведал Путин.

В Белоруссии завершилась внезапная проверка боевой готовности ВС республики

В Белоруссии завершилась внезапная проверка боевой готовности ВС республики

Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров