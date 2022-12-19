Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства
Путин: РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений
Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, рассказал на пресс-конференции в Минске президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины двух стран ведётся совместное планирование.
"Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", — отметил глава государства по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По словам Путина, создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Главы государств также подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства. Российский лидер назвал приоритетным вопрос подготовки войск.
"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надёжного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", — поведал Путин.
Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.
LIFE / Павел Баранов