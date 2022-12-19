Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, рассказал на пресс-конференции в Минске президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины двух стран ведётся совместное планирование.

"Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", — отметил глава государства по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам Путина, создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Главы государств также подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства. Российский лидер назвал приоритетным вопрос подготовки войск.