В Ейске завершили демонтаж подъезда, пострадавшего при падении самолёта
Пострадавший при падении самолёта дом в Ейске. Обложка © Telegram-канал Оперштаба Краснодарского края
Специалисты завершили демонтаж квартир в подъезде многоквартирного дома в Ейске, пострадавшем при падении самолёта. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В пострадавшем доме по улице Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в четвёртом подъезде", — сказано в записи в телеграм-канале.
Начата работа по разбору первого подъезда. Всего в работе задействованы три единицы техники.
Напомним, вечером 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.