В Ейске завершили демонтаж подъезда, пострадавшего при падении самолёта

Специалисты завершили демонтаж квартир в подъезде многоквартирного дома в Ейске, пострадавшем при падении самолёта. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В пострадавшем доме по улице Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в четвёртом подъезде", — сказано в записи в телеграм-канале.