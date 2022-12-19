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19 декабря, 20:37

В Ейске завершили демонтаж подъезда, пострадавшего при падении самолёта

<p>Пострадавший при падении самолёта дом в Ейске. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/opershtab23/6408?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оперштаба Краснодарского края</a></p>

Пострадавший при падении самолёта дом в Ейске. Обложка © Telegram-канал Оперштаба Краснодарского края

Специалисты завершили демонтаж квартир в подъезде многоквартирного дома в Ейске, пострадавшем при падении самолёта. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В пострадавшем доме по улице Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в четвёртом подъезде", — сказано в записи в телеграм-канале.

Начата работа по разбору первого подъезда. Всего в работе задействованы три единицы техники.

В Ейске спасли кошку Мику, которая 2 недели провела в повреждённом при падении Су-34 доме

В Ейске спасли кошку Мику, которая 2 недели провела в повреждённом при падении Су-34 доме

Напомним, вечером 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.

Артур Лапсаков

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